"Посольство Швейцарии приостанавливает выдачу виз с 19 марта по 15 июня. Приемный отдел посольства и визового центра TLS Russia будут закрыты", — говорится в сообщении посольства Швейцарии в РФ в Facebook.

Ранее временно приостановили прием документов на визы консульства Италии, Испании, Франции, Австрии, Чехии, Эстонии, Словакии, Словении, Литвы, Португалии, Норвегии и Финляндии.

Число случаев заражения коронавирусом в Швейцарии по состоянию на четверг выросло до 3888, от заболевания скончались 33 человека.