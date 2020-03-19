"С российской стороной, в частности, с внешнеполитическим ведомством и ФСБ, продолжаются интенсивные переговоры по разрешению ситуации. Решается вопрос об обеспечении организованного трансфера граждан в другие аэропорты Москвы либо доставки белорусских граждан в Минск рейсом авиакомпании "Белавиа" из аэропорта Внуково", — проинформировали в посольстве.

Там уточнили, что пока 53 белорусских гражданина, которые находились на отдыхе в странах Азиатско-тихоокеанского региона (Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия), и прибыли в ночь на 19 марта в Москву в аэропорт Внуково, усилиями посольства Белоруссии в России переведены из зоны прилета в зону вылета, "где имеются точки питания и санузлы". В этой группе есть 7 детей в возрасте до 14 лет, уточнили в дипмиссии.

"Белорусские граждане находятся на постоянной телефонной связи с дипломатами посольства Белоруссии в России, жалоб на плохое самочувствие нет", — добавили там.