Заполняя форму, турист должен указать свои данные и адрес проживания, в какой стране он находится и какие планирует посетить, сколько людей находятся с ним.

Как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" источник в ведомстве, информация, полученная через форму на сайте, будет синхронизироваться с данными которые получает МИД через свои каналы.

В Ростуризме напомнили, что туристы могут обратиться на "горячую линию" ведомства по телефонам: +7-499-678-12-03 (круглосуточно), +7 (968) 401-89-57 (круглосуточно), +7-495-959-15-66 (круглосуточно), +7-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00). Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ МИД России, которым можно передать всю информацию по телефонам: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

Ранее сообщалось, что полученные данные Ростуризм в координации с авиационными властями и заинтересованными ведомствами будет обрабатывать и использовать для обеспечения беспрепятственного возвращения граждан РФ на территорию страны.