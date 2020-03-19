"С 14 марта на Курорте Красная Поляна заметно увеличилось количество бронирований на длительный срок проживания. Средний период размещения гостей на курорте вырос от трех до десяти дней. Чаще всего приезжают гости из Краснодарского края и Московской области – их более 40% от общего количества гостей курорта", — рассказали в пресс-службе.



В компании отметили, что туристы планируют остаться в горах Сочи до тех пор, пока пандемия коронавирусной инфекции не пойдет на спад — многие ушли в незапланированный отпуск на карантин. "Курорт принял все необходимые меры для профилактики коронавируса: проводится дополнительная влажная уборка, медицинский осмотр всех сотрудников, установлены бесплатные спиртовые диспенсеры", — сообщили в пресс-службе.



На курорте также пообещали не поднимать тарифы на проживание и дополнительные услуги, несмотря на сложную ситуацию в туристической отрасли. Все развлечения по-прежнему доступны: гости могут посетить хаски-центр, покататься на собачьих упряжках и на надувных подушках тюбинга, прокатиться на зиплайне и качелях в парке аттракционов Gorky Fly, полетать на параплане и на воздушном шаре, прогуляться в парке приключений Wonder Land.



Кроме того, на Курорте Красная Поляна продолжается горнолыжный сезон: работают трассы различного уровня, сноупарк, служба инструкторов и учебная зона для начинающих.