Согласно информации ведомства, в письме отмечалось, что на территории Венгрии на водном пути реки Дунай и его судоходных притоках в портах и на причалах запрещается осуществлять причаливание, швартоваться и становиться на якорную стоянку с 14 марта до дальнейших указаний пассажирским судам с каютами, а также грузовым судом, которые не намерены осуществлять загрузки и разгрузки или перегрузки груза.

На территории Сербии временно запрещен въезд лицам, прибывающим из стран с высокой степенью распространения заболевания, а также стран, в которых началась эпидемия, а именно: провинции Хубэй в Китае, города Дегу и провинции Гьонгсангбук-до (Северный Енгсан) в Южной Корее, кантона Тессин в Швейцарии, а также Италии и Ирана.

Кроме того, Сербия временно закрывает пограничные переходы водного пути реки Дунай Апатин, Нови Сад, Белград, Голубац, Доны Милановац, Текийя, Кладово и Канийжа. На пограничных переходах Бездан, Велико Градиште и Прахово капитаном порта и пограничной службой будет выполняться контроль членов экипажа и пассажиров, прибывших из стран с высокой степенью распространения коронавируса.

При этом эти меры не касаются участников перевозок грузов и лиц, которые получили от Министерства здравоохранения разрешение на въезд в страну.

На водном пути реки Дунай в Австрии от 2223,1 до 1872,7 речного километра для пассажирских суден во всех направлениях частично приостановлено судоходство с 16 марта до 20:00 22 марта.