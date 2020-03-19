"Департамент транспорта Москвы прорабатывает вопрос более раннего открытия велопроката в этом году. Исходя из опыта других городов мира — доступность велосипедов снижает количество передвижений на метро и наземном транспорте. Это как никогда актуально, учитывая борьбу с вирусами", — сообщили " Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, Велобайк (система совместного использования велосипедов в Москве) начинает подготовку к открытию, и половина велосипедов будет доступна для пользователей уже 10 апреля.

"С 17 апреля будут доступны все существующие станции Велобайка", — отметили в департаменте.