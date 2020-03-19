"Власти Катара приняли решение приостановить все полеты в Доху с 18 марта до конца месяца в связи с угрозой распространения коронавируса. Исключение сделано для грузовых и транзитных рейсов. Кроме того, срок запрета может быть продлен", — пишет портал.

Как отмечает телеканал, в Катар смогут вернуться только граждане страны, однако им предстоит самоизоляция на две недели.

"Новая мера была введена после того, как Минздрав Катара объявил о 64 новых случаях коронавируса, в результате чего общее число заболевших перевалило за 400 в маленькой стране Персидского залива", — сообщает Al Jazeera.

По данным Роспотребнадзора на 19 марта, в Катаре зарегистрировано 452 случая заболевания коронавирусом.