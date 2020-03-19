"С глубоким сожалением вынуждены сообщить о прекращении с 13 марта 2020 года деятельности ООО "Индиго-Тур" в качестве туроператора, поскольку с сегодняшнего дня мы не имеем возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех наших турпродуктов", — говорится в сообщении туроператора.

Компания подчеркивает, что с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства Индии, Бутана и Непала ввели запреты на въезд всех иностранных туристов.

"Обеспечить их посещение по заключенным договорам мы теперь не имеем возможности. И поскольку многие из клиентов не хотят изменять сроки своей поездки, а требуют скорейшего возврата денег, сегодня мы вынуждены пойти на такой серьезный шаг для того, чтобы дать туристам возможность обратиться за выплатами в ассоциацию "Турпомощь" и к страховой компании "Гелиос", предоставившей финансовые гарантии.", — сообщает "Индиго-Тур".

Как подчеркивает компания, размер страхового покрытия по договору со страховщиком превышает общую сумму требований туристов, что позволяет рассчитывать на 100%-й возврат всем клиентам.

По данным единого федерального реестра туроператоров, финансовая ответственность "Индиго-Тур" застрахована в СК "Гелиос" на 10 млн рублей, договор страхования действует до 27 июня 2020 года.

От комментариев по поводу ситуации туроператор отказался. "Пока мы не готовы ничего комментировать, по всем вопросам обращайтесь в Ростуризм", — заявили в компании порталу "Интерфакс-Туризм".

"Индиго-Тур" работал на туристическом рынке с 2003 года как туроператор и как турагент и предлагал туры в страны Азии – Индию, Шри-Ланку, Индонезию, Камбоджу и другие.