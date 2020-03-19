"Приостановление вступает в силу 19 марта. Все уже принятые заявления будут рассмотрены с учетом того, что срок действия визы начнется не ранее 1 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в исключительных случаях заявления на получение визы могут приниматься в посольстве Финляндии в Москве и в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге у владельцев дипломатических и служебных паспортов, близких родственников граждан Финляндии и лиц, въезжающих в Финляндию на похороны.

Финляндия также временно приостанавливает прием заявлений на разрешение на пребывание.