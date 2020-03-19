"Число россиян, пересекших границу Японии в январе-феврале 2020 года, увеличилось на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 15,1 тыс. человек. В аналогичные месяцы годом ранее в страну приехало 11,7 тыс. гостей из РФ", — сообщили в турофисе.



В частности, в феврале Японию посетило 6,7 тыс. россиян, что на 19,6% больше, чем годом ранее. "Турпоток вырос благодаря увеличению частоты рейсов и посадочных мест в самолетах с Дальнего Востока", — отметили в JNTO.



В общей сложности страну в январе-феврале посетило 3,75 млн иностранных гостей — что на 29,2% меньше, чем годом ранее. В феврале турпоток обвалился на 58,3% — до 1,086 млн человек.



"Причина тому – пандемия коронавируса, из-за чего в частности были остановлены продажи групповых туров из Китая. Турпоток из Китая в феврале снизился на 87,9% до 87,2 тыс. человек, из Южной Кореи — упал на 79,9% до 143,9 тыс., из Тайваня — на 44,9% (220,4 тыс.), из Гонконга — на 35,5% (115,6 тыс.), из Малайзии — на 27,4% (26,6 тыс.)", — сообщили в турофисе.



Между тем, в первые два месяца года в Японию вырос турпоток из Филиппин (+31,1%), России (+26,7%), Вьетнама (+20,8%), Индонезии (+8,9%) и Испании (+6,6%).