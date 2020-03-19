Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабинета министров.



В справке к документу отмечается, что эта мера связана с "распространением новой коронавирусной инфекции и закрытием ряда туристических направлений".



"Норма не распространяется на туроператоров или юрлиц, ранее не осуществлявших туроператорской деятельности в сфере выездного туризма, при вступлении в ассоциацию "Турпомощь", — уточняется в справке к распоряжению.

Ранее сообщалось, что все общественные объединения в сфере туризма в рамках предложений по мерам поддержки туротрасли просили правительство освободить туроператоров от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд ассоциации "Турпомощь", предназначенные для помощи туристам в случаях банкротств туркомпаний.

Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса, размер которого равен 1 % общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. По данным ассоциации «Турпомощь», в фондах некоторых крупных компаний накопилось до 300-400 млн рублей, а их суммарный объем достиг 2 млрд. В резервном фонде накопилось более 400 млн рублей.

Также с просьбой о замораживании взносов в правительство обращался Ростуризм.