"18 марта управление народонаселения Израиля ввело полный запрет на въезд иностранных туристов в страну, даже при условии, что они могут доказать возможность обеспечения домашнего карантина по приезде. Исключение сделано лишь для граждан Израиля и тех, кто имеет вид на жительство. Мера будет применяться на всех пунктах пересечения границы", — рассказали в пресс-службе.

С 12 марта в Израиле действовал обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, а с 14 марта Минздрав ввел более строгий карантин, в рамках которого закрыты все заведения культуры и досуга, детские сады и школы. Кроме того, с 15 марта туристы не могли посещать достопримечательности в Израиле, им было рекомендовано оставаться в гостиницах и вернуться домой при первой возможности.

По данным Роспотребнадзора на 19 марта, в Израиле зарегистрировано 433 случая заболевания коронавирусом.