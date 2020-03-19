Как сообщается на сайте российского кабинета министров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес соответствующие изменения в поручение о введении временных ограничений на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, которое было дано 18 марта.

В первоначальном поручении исключение в части авиасообщения с ОАЭ было сделано только для регулярного рейса Москва — Абу-Даби и обратно.

Согласно новому поручению Мишустина, Минтранс РФ и Росавиация с 00:00 20 марта временно ограничивают пассажирские перевозки с территории РФ на территорию ОАЭ и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — Дубай и обратно, осуществляемых через терминал F аэропорта Шереметьево.

Ограничение также не касается чартерных рейсов, "при условии перевозки в указанное государство его граждан и граждан иных государств и в РФ — граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)".