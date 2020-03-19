"Правительство Таиланда продолжает принимать меры по противодействию распространению коронавируса в стране. Принято решение с 18 по 31 марта приостановить работу большинства увеселительных заведений, баров, театров, кинотеатров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях. Поступает информация о том, что аналогичные меры могут быть введены и в ряде других регионов страны", — говорится в сообщении дипмиссии в четверг.

По данным дипломатов, 18 марта аэропорты Бангкока и других городов остаются открытыми для въезда, выезда и транзитных пересадок, принудительный карантин в них не введен.

"Вместе с тем, нельзя исключать ужесточения принимаемых правительством Таиланда мер по мере развития ситуации с распространением коронавируса. В соответствии с опубликованной 17 марта МИД России информацией, настоятельно рекомендуем российским гражданам в Таиланде воспользоваться сохраняющейся возможностью беспрепятственно покинуть страну и вернуться в Россию, а тем, кто планировал поездку сюда в ближайшее время, воздержаться от нее", — подчеркивают в посольстве.

С вопросами о возвращении дипломаты советуют туристам обращаться по телефону "горячей линии" Ростуризма +7-499-678-1203 и в ситуационно-кризисный центр МИД РФ по телефону +7-495-587-8860.

В Таиланде общее количество заболевших с начала эпидемии по состоянию на четверг составляет 272 человека.