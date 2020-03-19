"В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации [...] высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации [...] обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия", — говорится в постановлении.

Согласно постановлению, при организации изоляции людей необходимо обеспечить ее осуществление в домашних условиях при наличии возможности, в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора (в больницах — ИФ).

Кроме того, необходимо организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлением ежедневной информации в территориальные органы Роспотребнадзора, а также организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.