"Основные предложения касаются налоговых и арендных каникул, возможности выделения льготных кредитов, чтобы поддержать туротрасль на плаву", — сказал Грицевич, которого цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, по его словам, планируется продлить нормативный срок возврата клиентам денег за туры, который сейчас составляет 7 дней. Предлагается закрепить возможность отсрочки выплат средств, которые граждане заплатили за свои туры. "Это позволит прежде всего вернуть гражданам деньги за путевки в полном объеме, не довести турфирму до банкротства. Ведь банкротство приведет к тому, что 1-2 человека получат свои деньги, остальные — нет", — считает Грицевич.

По данным Белстата, на конец 2019 года в Беларуси действовало более 1,5 тыс. туркомпаний.