"Главная задача — вернуть наших туристов в Беларуси. По данным туроператоров, в Египте находится около 6 тыс. организованных туристов. Около 2 тыс. туристов сегодня находятся за границей в других странах", — сказала Воронович, которую цитирует госагентство БелТА.

Заместитель директора департамента по туризму — начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта Виталий Грицевич в свою очередь сообщил, что с Египтом ситуацию можно считать в целом урегулированной, препятствий для вылета в Беларусь нет: "Белавиа" по разработанному графику возвращает белорусских граждан домой.

Он уточнил, что Беларусь помогает выехать из Египта в том числе российским туристам. "Мы будем вывозить всех туристов. Россияне летали в Египет через наши турфирмы, у них выкуплены места обратно. Так же, как и граждане Беларуси, они получат место в самолете. У нас нет здесь никаких разделений. Граждане России находятся в такой же ситуации, как и белорусы", — отметил Грицевич.

Что касается самостоятельных туристов, то они, как правило, напрямую связываются с белорусскими посольствами за рубежом. При наличии свободных мест на чартерах для организованных туристов самостоятельных путешественников также берут на борт, уточнил представитель Минспорта.

По словам Воронович, в настоящее время Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через московский аэропорт Внуково.

"Российская Федерация закрыла границу, и туристы, которые летели транзитом через Москву, столкнулись с проблемой и не могут попасть на самолеты во Внуково. Люди, которые прилетают в Шереметьево и Домодедово, могут вернуться в Минск, с Внуково есть вопросы. Сегодня в срочном порядке было подготовлено письмо в правительство для решения этой проблемы, чтобы на уровне премьер-министров, вице-премьеров был решен вопрос с возвращением наших граждан", — отметила Воронович.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал предпринять все усилия для возвращения домой белорусских граждан, "застрявших" в других странах из-за закрытия границ.

"Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время", — сказал он в четверг на совещании по эпидемиологической ситуации.