"В связи с угрозой распространения коронавируса рекомендуем гражданам России, которые временно находятся на территории Киргизии, предусмотреть скорейшее возвращение на родину", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства в четверг.

Граждане России могут улететь из Киргизии рейсами "Аэрофлота" или других авиакомпаний по маршрутам Бишкек-Москва и Ош-Москва, отметили в посольстве.

"Просим всех, кто оказался в сложном положении, связаться с посольством России в Киргизии и Генеральным консульством в городе Ош. Сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные", — говорится в сообщении.

Минздрав Киргизии в минувшую среду сообщил, что в стране выявлены три случая заражения коронавирусом.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.

Вместе с тем, по данным Минтранса республики, Киргизия не намерена отменять авиасообщение с РФ из-за COVID-19.