"Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации: незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию", организованную в субъекте Российской Федерации", — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой от 18 марта, которое опубликовано в четверг на официальном портале нормативных актов.

Кроме того, от россиян, вернувшихся домой, требуется исполнять нормы по изоляции в домашних условиях сроком на 14 дней со дня пересечения российской границы.