Медоед — хищник семейства куницеобразных, обитающий в Африке и Азии, название объясняется любовью этих животных к меду.

"Но питаются они не только этим сладким лакомством, их рацион чрезвычайно разнообразен. Медоед известен своим бесстрашием. Несмотря на свои небольшие размеры, он готов сразиться с такими крупными хищниками как лев и леопард. Еще одним его качеством является устойчивость к змеиному яду: медоед ест змей и может выжить после укуса кобры и гадюки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время медоедов нет больше ни в одном из российских зоопарков. При этом вид, несмотря на интерес широкой публики, большое количество документальных фильмов и фотографий, остается малоизученным.

"Зоологические парки стараются заполнить пробелы, проводят соответствующие исследования. Новосибирский зоопарк присоединяется к этой работе", — говорится в сообщении.