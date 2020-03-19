В обращении, пописанном тридцатью представителями ресторанного бизнеса города, отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом уже с февраля выручка большинства организаций общественного питания резко упала на 40-60% и продолжает стремительно снижаться, что в перспективе двух-трех месяцев ставит бизнесы под угрозу закрытия, а более 100 тысяч человек — под угрозу массового увольнения.

В связи с этим рестораторы просят власти официально признать распространение COVID-19 на территории Санкт-Петербурга обстоятельством непреодолимой силы, поскольку это является единственным основанием в переговорах с арендодателями на тему предоставления арендных каникул на время эпидемии.

Городское руководство также просят освободить предприятия общественного питания от уплаты всех налогов и способствовать введению каникул на уплату коммунальных услуг на срок до 120 дней с даты отмены ограничений по коронавирусу.

Рестораторы призывают Смольный способствовать с помощью государственных кредитных учреждений получению беспроцентных займов с отсрочкой выплаты суммы основного долга для обеспечения операционной деятельности. Город просят об отмене с 1 марта по 30 сентября платы за размещение нестационарных торговых точек (летних кафе) по всем действующим договорам, заключенным с КУГИ Санкт-Петербурга, и ввести упрощенный порядок размещения летних кафе без согласований согласно стандартному плану.

Также город просят ввести мораторий до конца 2020 года на плановые и внеплановые проверки заведений общепита, кроме случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан.

Представители ресторанной индустрии считают, что эти меры позволят сохранить предприятия и рабочие места и по окончании пандемии выйти из кризиса.