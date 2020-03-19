"В среду Минздрав Сингапура издал указ, согласно которому с 20 марта все граждане, в том числе иностранные, прибывающие в страну из-за рубежа, должны самоизолироваться на 14 дней. За соблюдением этого правила будут строго следить органы правопорядка и медицинские сотрудники. Мера была принята в связи с резким увеличением числа заболевших: только за сутки коронавирус обнаружили у 47 человек", — пишет издание.

В министерстве пояснили, что даже если среди прибывших будут случаи заболевания коронавирусом, "их можно изолировать, вылечить, тем самым минимизировать риск передачи вируса другим гражданам Сингапура".

Как отмечает газета, указ должен соблюдаться на всех границах Сингапура – сухопутных, воздушных и морских. Исключение составят те пассажиры, которые прибывают в Сингапур транзитом и идут сразу на пересадку. "Отдельные меры будут разрабатываться для жителей Малайзии, откуда люди ездят на работу в Сингапур", — пишет South China Morning Post.

Кроме того, власти расширили рекомендации для граждан страны: если 15 марта сингапурцев призывали откладывать запланированные путешествия, то теперь настоятельно рекомендуют отказаться от любых поездок за границу.

Посольство РФ в Сингапуре уточнило в Facebook, что в связи с принятыми властями страны мерами въезд по условиям безвизового транзита на 96 часов через Сингапур временно невозможен.

Посольство настоятельно рекомендует россиянам, планирующим поездку в Сингапур, пересмотреть свой маршрут, а уже находящимся здесь — вернуться в Россию.

По данным Роспортебнадзора на 19 марта, в Сингапуре зарегистрировано 313 случаев заражения коронавирусом.