"В ближайшее время Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Ростуризмом разработают порядок компенсации убытков туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам", — сказал он на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Также Мишустин объявил, что правительство приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на 3 месяца для малых и средних предприятий — арендаторов государственного или муниципального имущества.

В качестве мер поддержки турбизнеса правительство уже приняло решение освободить туроператоров на год от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь".