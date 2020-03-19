На внутренних воздушных линиях перевозки выросли на 16%, до 1,2 млн человек. Наибольший прирост трафика зафиксирован на рейсах в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Благовещенск.

На международных линиях пассажиропоток вырос так же на 16% — до 690 тыс. человек. В числе популярных направлений — Анталья, Минск, Дубай, Доха, Ереван.

Крупнейшими базовыми авиакомпаниями Домодедово являются S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Как сообщалось, пассажиропоток Шереметьево в феврале 2020 г. уменьшился более чем на 5% г/г., до 3,1 млн человек (его статистика включает детей до 2 лет). Третий аэропорт Московского авиаузла — Внуково — пока не отчитывался о пассажиропотоке за прошлый месяц.