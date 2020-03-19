В эфире радиостанции France Info Шен заявила, что "продление (карантина — ИФ), очень вероятно, будет необходимо".

По ее мнению, отведенных на карантин 15 дней будет недостаточно. Она указала, что только через две-четыре недели после введения карантина можно будет наблюдать какие-либо изменения в динамике распространения вируса.

По последним данным, во Франции выявлено около 9,1 тыс. случаев заражения. Почти 300 человек скончались. Еще более 600 выздоровели.

Во Франции в рамках борьбы против коронавируса с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.

Со вторника до конца марта по всей стране введены карантинные меры, аналогичные тем, к которым ранее прибегли власти Италии.