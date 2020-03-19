"В Хургаде сотни британских туристов накануне получили сообщение от своей авиакомпании ЕasyJet, что им необходимо как можно быстрее приехать в аэропорт, чтобы вылететь в Великобританию эвакуационными рейсами, поскольку плановые были отменены. Предполагалось, что на рейсы будут сажать в порядке живой очереди", — пишет газета The Sun.



Как отмечает издание, в аэропорту Хургады столпились сотни туристов, ожидающих вылета в Великобританию, но сотрудников ЕasyJet не было. Позже сотрудник воздушной гавани сообщил, что никаких рейсов в Великобританию нет, и туристам стоит вернуться в отель. "После этого многие путешественники оказались в западне – их отели закрыты на карантин и они вынуждены искать себе новую гостиницу", — пишет издание.



Как сообщает газета, единственные авиакомпании, выполняющие рейсы в Великобританию, это TUI и ЕasyJet. В свою очередь, в пресс-службе авиаперевозчика изданию сообщили, что EasyJet работает над программой эвакуационных рейсов и намерен их выполнить в ближайшее время.



Между тем, в Египте застряли более 30 тыс. туристов из Германии – некоторые оказались заперты на карантин в отелях, некоторые ожидают вывозных рейсов домой, сообщает портал fvw.de.



Как отмечает телерадиокомпания Deutsche Welle, власти Германии со вчерашнего дня занимаются вывозом своих граждан из ряда стран, закрытых на карантин. Речь идет о Марокко, где застряли 5 тыс. немецких туристов, Египте, Тунисе и Испании. "Только 18 марта из аэропорта Хургады вылетело 5 рейсов в Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Ганновер и Кельн", — пишет портал.



С 19 марта Египет приостановил все авиасообщение и закрывает аэропорты страны до 31 марта из-за пандемии коронавируса. Также во время карантина будут закрыты туристические объекты и гостиницы.



По данным Роспотребнадзора на 19 марта, в Египте зарегистрировано 210 случаев заболевания коронавирусом, 4 человека скончались.