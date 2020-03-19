"Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир", — говорится в сообщении оперштаба.

Анализ подтвержден лабораторией новосибирского института "Вектор".

"Пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. У него легкая степень течения заболевания. При необходимости терапия будет скорректирована консилиумом врачей", — отмечают в оперштабе, добавляя, что необходимые препараты в наличии.

Круг контактных лиц был установлен ранее. Идут противоэпидемические мероприятия.