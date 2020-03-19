"Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину", — сказал Лукашенко, обратившись к главе своей администрации Игорю Сергеенко.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

В четверг Лукашенко проводит в Минске совещание по эпидемиологической ситуации.

"Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чем не виноваты", — подчеркнул президент.

Он поручил привлечь к решению этого вопроса министерство иностранных дел и правоохранительные структуры. "Пускай помогут россиянам покинуть Польшу. Вывезите их на родину, коль россияне (власти РФ — ИФ) не могут там разобраться", — добавил Лукашенко.