"В Санкт-Петербурге и Москве падение загрузки отелей в марте этого года превысило 50%. По итогам февраля и марта ежемесячные убытки большинства отелей в среднем на 100 номеров превысят 3 млн рублей. Прошли массовые отмены бронирования номеров на апрель, причем отменяются, прежде всего, групповые заезды иностранных туристов и детских групп", — сказала она со ссылкой на данные Российской гостиничной ассоциации (РГА).

Так, загрузка пятизвездочных гостиниц в центре Москвы с 1 по 17 марта снизилась на 40%. Доходность на номер упала за март на 37%, а в апреле спад может достичь 70%. По словам Тюриной, российские отельеры готовятся к состоянию фактического бездействия, как это происходит сейчас во многих странах Европы.

"В целом, если год назад в марте загрузка отелей составляла 80%, то сейчас – не более 10-15%, а это – нижний порог убытка. Тарифы на проживание в московских отелях 3-4*, которые специализировались на туристах из азиатских регионов, упали из-за вируса минимум на 30%. Руководители гостиниц вынуждены сокращать издержки и отправлять персонал на вынужденные каникулы за свой счет или проводить сокращения", — отметила эксперт.

По ее словам, сложно спрогнозировать и отложенный спрос. "Вынужденные простои в работе, сокращения лишат людей денег. Сейчас надо оплачивать коммунальные услуги, налоги, выдавать зарплату – это колоссальная нагрузка, а отели стоят пустые. Например, из 200 мест занято лишь 20, а освещать, обогревать приходится всю гостиницу", — заметила Тюрина.

Она сказала, что отельеров пугает неопределенность ситуации и реакции властей. "Московские власти уже провели встречу с представителями гостиниц, на которой отельеры внесли свои предложения. Осталось ощущение, что власти хотят помочь, но не видят реальных масштабов кризиса в нашей сфере. Им кажется, что мы движемся вниз, но это не так – мы уже на дне", — подчеркнула эксперт.

Тюрина отметила, что вторая половина года, скорее всего, не будет такой разрушительной, как первая. "Тем не менее, доходность на номер по итогам года снизится на 40%. Пятизвездочным отелям пережить это по силу, другим – сложнее, именно поэтому меры поддержки должны выглядеть по-разному для разных категорий гостиниц", — сказала она.

В качестве таких мер отельеры предложили остановку действия классификации, а также отмену плановых и внеплановых проверок гостиниц — так как это требует дополнительного персонала, а уже начался процесс его сокращения.