"Сейчас неразумно говорить что-то еще, но очевидно, что меры, которые мы предприняли: и те, из-за которых закрылось много бизнеса, как корпоративного, так и частного, и те, которые касаются школ — нельзя не продлить, когда они истекут", — заявил Конте.

Он подчеркнул, что пока не собирается вводить новые широкомасштабные ограничения, но властям придется действовать, если не будут соблюдаться существующие.

В Италии из-за коронавируса закрыли все учебные заведения, не работают театры, кинотеатры, музеи, кафе, бары и рестораны. Жителям предписано без острой необходимости не выходить из дома, однако итальянские власти отмечают, что это распоряжение часто игнорируется. Меры действуют до 3 апреля.

В стране зарегистрировано 35,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Из них 28,7 тыс. человек болеют в настоящее время, 4 тыс. человек выздоровели, а почти 3 тыс. человек скончались.