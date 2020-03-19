"Цель в том, чтобы помешать людям с двойным гражданством воспользоваться своим положением, в котором они могли бы беспрепятственно переезжать через границу туда — сюда", -сообщил начальник погранохраны Юго-Восточной Финляндии Веса Блумквист (Vesa Blumkvist) порталу телерадиовещания Yle в четверг.

Блумквист добавил, что обладающие финским и российским паспортами граждане по-прежнему имеют право въезжать в Финляндию с финским паспортом, а в Россию с российским.

При этом он напомнил, что "и Финляндия, и Россия борются с распространением коронавируса и случаи пересечения границы без причины будут пресекаться".

Он сообщил, что в среду обсудил ситуацию со своим российским коллегой.

"Мы едины в позиции о том, что ненужного движения и шопинг-туров не должно быть. Мы будем вмешиваться в ситуации, когда люди с двойным гражданством захотят воспользоваться своим статусом", — отметил Блумквист.

В последние годы в Финляндии число людей с двойным гражданством значительно выросло. Согласно данным Статистического центра, в конце 2018 года их было почти 128 000. Больше всего — 31 869 человек было с российско-финским гражданством.

Сайт погранохраны опубликовал список, кому и как можно пересекать границу в условиях чрезвычайного положения. В нем есть отдельная статья, касающаяся условий передвижения граждан нешенгенских государств, в том числе россиян. Сообщение дается и на русском языке.