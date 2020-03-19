Согласно данным китайских СМИ, общее число случаев заражения в этой провинции составило 67,8 тыс. Из них более 57 тыс. человек выздоровели. Еще 3,1 тыс. пациентов скончались.

Между тем, согласно данным на четверг, в Хубэе за сутки на выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Однако восемь ранее заразившихся COVID-19 человек умерли.

Один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань ранее заявил, что административный центр Хубэя — город Ухань, считающийся эпицентром распространения COVID-19, может полностью очиститься от инфекции к концу марта.

"Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать", — сказал эксперт в интервью китайской англоязычной газете China Daily.