"Из зарубежных рейсов у нас остались только Стамбул и Ереван, все остальные рейсы у нас отменены. Все международные рейсы, прилетающие в аэропорт, встречаются двойным контролем, который осуществляют сотрудники Роспотребнадзора с помощью тепловизора", — сказал Серов.

Он отметил, что в случае выявления признаков болезни пассажира помещают в медицинский изолятор, а после доставляют в инфекционное медучреждение.

В пресс-службе аэропорта "Платов" агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что авиарейсы Ростов-на-Дону — Ереван — Ростов-на-Дону с 20 марта также будут в большинстве своем отменены.

"С 20 по 27 марта отменены рейсы, выполнявшиеся по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, с 29 марта по 1 мая отменены рейсы, выполнявшиеся по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с февраля аэропорт "Платов" перестал принимать регулярные авиарейсы из Китая, позднее были отменены регулярные рейсы из Бишкека (Киргизия), Минска (Беларусь), Ташкента (Узбекистан), Дубая (ОАЭ), Праги (Чехия), Тель-Авива (Израиль).

Также аэропорт принимал ряд чартерных рейсов из Гоа (Индия), Дубая (ОАЭ), Пхукета (Таиланд), Антальи и Стамбула (Турция).

"Часть чартерных рейсов еще выполняются", — подчеркнули в пресс-службе аэрогавани.

Рейсы из "Платова" в 2019 году выполняли более ста различных авиакомпаний, включая перевозчиков, специализирующихся на чартерных рейсах и рейсах бизнес-авиации. На регулярной основе из аэропорта летали самолеты 18 российских и 7 зарубежных авиакомпаний. Всего из "Платова" выполнялись рейсы по 46 регулярным маршрутам.