"Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило", — заявили Лукашенко, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что "коронавирус — очередной психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред".

"Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", — отметил он.

По информации БелТА, на доклад во Дворец Независимости приехали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник.

В Белоруссии по состоянию на 18 марта был зафиксирован 51 случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.