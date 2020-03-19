В марте Utair начинает летать из Перми в Уфу, из Владикавказа, Волгограда и Астрахани в Ростов-на-Дону, из Ставрополя в Сочи и из Краснодара в Астрахань.

В апреле и мае появятся регулярные рейсы из Анадыря в Красноярск, из Минеральных Вод в Самару и Сургут, из Барнаула в Сургут и Омск, из Москвы в Геленджик и Нижневартовск. Также авиакомпания возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Нижневартовск.

С июня, согласно сообщению, начнут выполняться рейсы в Анапу из Москвы, Нижневартовска, Тюмени, Сургута, Сыктывкара, Уфы и Ханты-Мансийска. Появятся маршруты из Тюмени в Геленджик и Краснодар, из Сургута в Геленджик и Сочи, из Нижневартовска в Сочи. Также с июня Utair запустит рейсы из Сургута в Белгород, Грозный, Махачкалу и Ростов-на-Дону.

"Авиакомпания подготовила весенне-летнее расписание, опираясь на потребности своих клиентов, большинство из которых проживают в регионах. Utair учитывает пожелания пассажиров, поэтому особое внимание отведено авиасообщению между регионами и Югом России", — сказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось, на фоне пандемии коронавируса Utair приостановила полеты в Милан, Берлин, Вену, Ригу и Ташкент.