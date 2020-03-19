"Рекомендуем росгражданам, находящимся в ФРГ в краткосрочных поездках с туристическими, деловыми, гуманитарными и иными частными целями, оперативно воспользоваться возможностью выезда в Россию. Наиболее надёжным вариантом в настоящий момент являются ежедневные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Берлин — Москва. До германской столицы можно добраться регулярными внутренними авиарейсами, железнодорожным или автомобильным транспортом. Авиарейсы в Россию из других городов Германии отменены", — сказано в сообщении посольства.

Туристам, находящимся на территории ФРГ на личном автотранспорте, следует учитывать, что границы Германии с Польшей и Чехией временно закрыты для въезда иностранных граждан, указывает ведомство.

Сообщается, что посольство и генеральные консульства России в ФРГ консультируют граждан в оперативном режиме по телефонам "горячей линии", экстренной связи и электронной почте.