"Все приезжающие оттуда (из Европы — ИФ) и есть главные (кто может быть носителем коронавируса — ИФ) на сегодняшний деньЛучше всего проверитьсяИ даже не только в течение последних двух недель, лучше всего брать месяц, потому что установлены факты, когда на 22-23 день проявлялся коронавирус", — сказал Креков на пресс-конференции, организованной екатеринбургским пресс-центром информационного агентства "Интерфакс-Урал" в четверг.

По его словам, тем, кто был в странах с повышенной опасностью, надо об этом сообщить на телефоны "горячей линии", после чего у людей будут взяты анализы.

Соответствующие объявления с предложением обратиться на прямую линию размещаются на ж/д вокзале и в аэропорту.

"Если, не дай бог, какая-то инфекция, гарантией излечения является своевременное обращение к врачу", — подчеркнул Креков.

Он напомнил, что в Свердлвоской области пока один подтвержденный случай коронавируса, но не исключено, что их станет больше.

"Не могу дать гарантии, что он останется один, потому что мы целый ряд анализов подозрительных отправили в Новосибирск, будет понятно, может быть, еще появятся заболевшие", — признал вице-губернатор.

Он добавил, что чаще всего вирус передается через руки, а не воздушно-капельным путем.

Как сообщалось, во вторник был зарегистрирован первый в Свердловской области случай коронавируса — его выявили у девушки, прилетевшей из Италии. Пациентка вернулась на Урал из круиза по Средиземному морю в четверг, 12 марта, и была госпитализирована 16 марта. На настоящий момент пациентка находится в отдельном изолированном боксе больницы N40, ее состояние удовлетворительное.