"Конечно, Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон. С одной стороны, для нас это хорошо, но с другой — опять же это дополнительные меры безопасности, огромный поток туристов. Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 тыс. туристов приехало", — сказал Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава республики рассказал, что пока здравницы Крыма загружены на 50 процентов.

"Но ожидаем с учётом этого режима, что, возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами: буквально ещё на этой неделе будут методические занятия проведены", — отметил Аксенов.

С правительством, добавил глава Крыма, "совместно комплекс мер предпринимаем для того, чтобы не допустить попадания в первую очередь (заболевших)и быстро их выявлять".

Ранее власти Крыма опровергли аннуляции туров на полуостров из-за коронавируса.