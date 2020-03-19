"Рассматривается возможность установления налоговых каникул, предоставления быстрых льготных кредитов для закрытия кассовых разрывов и увеличения оборотных средств, прорабатывается возможность рассрочки оплаты коммунальных платежей, а также снижение нагрузки, связанной с проверками контрольно-надзорных органов", — сообщил Антонов.

Он также обратился к жителям региона с просьбой поддержать туристические компании и не аннулировать ранее купленные туры.

"Мы с пониманием относимся к тому, что граждане, заботясь о своем здоровье, отменяют отпуск. Просим рассмотреть возможность переноса своего отдыха на период после стабилизации ситуации", — добавил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что 18 марта в Томской области выявлен первый случай COVID-19. Пациент вернулся с коронавирусной инфекцией из Италии. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим повышенной готовности.