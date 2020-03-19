"После закрытия для посещения учреждений культуры у всех желающих появилась возможность побывать во многих музеях онлайн. Кроме того, совершенно бесплатно можно посмотреть трансляции театральных постановок, а также балетов и опер, показы которых были запланированы в кинотеатрах", — сообщает пресс-служба ведомства.

Эрмитаж предлагает посетить все свои залы онлайн. Кроме того, петербуржцы могут посмотреть виртуальную экскурсию по музею "Эрмитаж. Снято на iPhone".

Доступ к своим коллекциям предоставил и Русский музей. Все филиалы учреждения можно посетить, не выходя из дома. Таким же образом поступили Этнографический музей, Музей политической истории, Кунсткамера, Музей связи имени Попова, Музей истории религии.

Онлайн-трансляции спектаклей предлагает Мариинский театр и Филармония имени Шостаковича. Последняя будет показывать свои лучшие концерты на YouTube раз в неделю.

В комитете напоминают, что электронный доступ к коллекциям открыли Третьяковская галерея, Амстердамский музей Ван Гога (с функцией google street view), Музей истории искусств в Вене. Посетить можно Лувр и галереи Уффици, Британский музей и Прадо.