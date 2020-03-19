"Международный аэропорт Сочи в настоящее время принимает в сутки шесть-семь тысяч пассажиров", — сказал он.

Мэр отметил, что все туристы проходят термометрический контроль, контактные поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, контролируется также состояние работников воздушной гавани. Меры профилактики предпринимаются на железнодорожных вокзалах Сочи и на городских транспортных предприятиях. Усилят профилактическую работу и на въезде в город.

"Уже на этих выходных мы ожидаем турпоток со всей страны, тех, кто привозит сюда свои семьи для того, чтобы провести здесь весенние каникулы. От того, как каждый хозяйствующий субъект подготовится к приему гостей и обеспечит необходимую санитарно-эпидемиологическую обстановку на своей территории, на своих объектах, будет зависеть многое", — подчеркнул градоначальник.

"Руководители всех предприятий и организаций курорта обязаны предпринять необходимые меры предосторожности, проводить с сотрудниками разъяснительную работу. Особое внимание — транспортным узлам Сочи", — добавил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя Приморска-Ахтарска, который прибыл из Италии.