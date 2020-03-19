Полностью прекращает работу линия "Ватерлоо-энд-Сити", соединяющая загруженный лондонский вокзал "Ватерлоо" с деловым центром Лондона.

Также транспортный оператор пообещал закрыть до 40 станций метро на других линиях. Лондонцев просят проверять актуальную информацию о станциях перед поездкой.

Станции будут закрыты до дальнейших распоряжений, отмечает TfL.

Власти Лондона призывают горожан не ездить на общественном транспорте, если в этом нет необходимости.

"Я призываю лондонцев использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости", — заявил мэр Лондона Садик Хан.

Власти также рассматривают возможность закрыть большую часть магазинов в британской столице, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве. Такие меры могут принять уже к выходным, они не коснутся супермаркетов и аптек, отмечает телеканал.

Ранее власти призвали всех жителей Великобритании воздержаться от поездок, если в этом нет необходимости. Премьер-министр Борис Джонсон посоветовал британцам не ходить в бары, рестораны и театры. С пятницы на всей территории страны закрываются школы.

Лондон больше остальных британских городов пострадал от коронавируса. Там зарегистрировано 953 случая заражения из 2 626 на всей территории Великобритании. 35 из 104 умерших от коронавируса в Великобритании приходятся на Лондон.