"С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах, ограничительные меры внутри России могут корректироваться, но исключительно с целью защиты здоровья наших граждан", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер также напомнил, что в России больничные листы можно будет получать в дистанционном режиме, что должно помочь поддержать граждан и сохранить их доходы. Тем, кто заболел, окажут помощь, добавил он.

"Развернуто достаточное количество инфекционных коек, также достаточно у нас аппаратов искусственной вентиляции легких, при необходимости их число будет увеличено. Создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, медицинские организации готовы к различным сценариям", — сказал Мишустин.

Он также заявил, что поводов для паники в связи с развитием ситуации с коронавирусом в России нет, и заверил, что страна справится с этим вызовом. "Многие люди только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет. Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, и мы справимся с этой угрозой", — заявил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что принимаются активные меры для того, чтобы не допустить массового распространения вируса в России и снизить его влияние на экономику. "Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях. И мы продолжим действовать так же активно и энергично", — сказал он.