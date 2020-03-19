"С 23:59 сегодняшнего дня (четверга — ИФ) мы закроем наши границы для всех нерезидентов... Эта мера не даст туристам и держателям временных виз, в том числе учащимся и временным работникам, въехать в Новую Зеландию", — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В страну помимо ее граждан и резидентов, смогут въехать их партнеры, опекуны и дети. Лететь граждане и их родственники должны одним рейсом.

Для всех новозеландцев, прибывших из-за границы, продолжит действовать 14-днейвный карантин, введенный ранее властями.

Запрет на въезд для иностранцев также ввела Австралия.

В Новой Зеландии зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом.