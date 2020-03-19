"Российские авиаперевозчики получили разрешение черногорской стороны. Обращаем внимание, что рейсы запланированы из аэропорта Подгорицы", — говорится в сообщении.

Посольство призывает российских туристов, находящихся в Черногории, следить за сообщениями авиаперевозчиков.

Согласно сообщению "Победы" в Фейсбуке, в четверг она выполнит два вывозных рейса из Подгорицы.

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" заявляли, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян только одним рейсом "Аэрофлота".