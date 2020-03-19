"Если вы находились в странах неблагополучных по Covid-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в четверг.

В ходе 14-дневного карантина основное правило — не покидать квартиру или дом. Находиться лучше в отдельных комнатах, если это возможно, при этом рекомендуется тщательно мыть руки, носить маску, проветривать помещение и проводить влажную уборку с бытовой химией. Также каждому домочадцу нужно пользоваться отдельной посудой, полотенцами, бельем и средствами гигиены.

Продукты и необходимые товары нужно заказывать дистанционно, например, через интернет. Больничный листок также можно заказать — его привезет курьер. Мусор выносить нельзя: тут должны помочь друзья, знакомые или волонтеры.

"Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров", — говорится в сообщении.

Медики будут контролировать температуру у людей в карантине ежедневно. На 10-й день у пациентов должны взять анализы на коронавирус — мазок из носа и глотки. Если после 14 дней симптомов ОРВИ не появится и анализ будет отрицательным, карантин можно будет закончить. Если симптомы ОРВИ появляются, нужно срочно сообщить в поликлинику.

В Роспотребнадзоре также предупредили: если условия карантина нарушить, пациента изолируют более сурово — в инфекционном стационаре.