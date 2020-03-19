"Данное решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Так, всем пассажирам, отказавшимся от поездок в составах организованных групп, на поездах, отправляющихся с 18 по 31 марта, будет обеспечен возврат полной стоимости билета и возмещен сбор за резервирование мест.

При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая возврат за неиспользованные групповые проездные документы производится в соответствии с действующими правилами.

Принято решение о возмещении сбора за резервирование для всех организованных групп, отмечает компания. При этом во всех случаях с пассажиров будет удержан сбор за каждое место в размере 210 рублей 60 копеек.