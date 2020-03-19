"В связи с тем, что многие российские туристы, находящиеся на о.Тенерифе, не могут добраться до материковой части Испании вследствие ограничений после введения тревожного положения в стране, чтобы в дальнейшем вылететь из Мадрида в Москву, посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании "Аэрофлот", чтобы вывезти россиян на родину", — говорится в сообщении представительства РФ.

В нем уточняется, что посольство, при содействии почётного консульства на Канарских островах, держит на контроле вопрос с расселением туристов, которые по тем или иным причинам вынуждены были выехать из своих отелей. "На текущий момент все наши соотечественники обеспечены жильём", — отмечается в сообщении.

Посольство также просит россиян, находящихся на материковой части Испании, добираться до Мадрида, откуда ежедневно вылетают два регулярных рейса авиакомпании "Аэрофлот".

Ранее сообщалось, что застрявшие на Канарских островах российские туристы вернутся домой 20 марта рейсом авиакомпании "Аэрофлот", " запланировано прибытие самолёта большей вместимости для вывоза граждан на Родину", говорилось в фейсбуке дипмиссии.

В понедельник дипмиссия сообщала, что на Тенерифе более 150 граждан РФ обратились в посольство после обострения ситуации с коронавирусом в Испании и прекращения авиасообщения с Канарами.