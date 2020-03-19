"Российские авиаперевозчики получили разрешение черногорской стороны. Обращаем внимание, что рейсы запланированы из аэропорта г.Подгорицы", — говорится в сообщении.

Посольство призывает российских туристов, находящихся в Черногории, следить за сообщениями авиаперевозчиков.

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" заявляли, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель Росавиации уточнила "Интерфаксу", что пока получено разрешение только на один рейс "Аэрофлота" в среду. "Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ", — добавила она.