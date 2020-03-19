Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По состоянию на 2:00 мск сообщалось о 206 тыс. 226 больных и 8,764 тыс. скончавшихся.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране скончались восемь человек, все случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.

До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 35,713 тыс. человек.

В Иране зафиксировано 17,361 тыс. случаев заболевания (скончались 1,135 тыс.), Испании — 13,716 тыс. (598), Франции — 9,134 тыс. (264), Южной Корее — 8,565 тыс. (91), Германии — 8,198 тыс. (24), США — 7,894 тыс. (113), Швейцарии — 2,772 тыс. (21), Великобритании — 2,626 тыс. (103), Нидерландах — 2,051 тыс. (58), Австрии — 1,646 тыс. (четыре), на территории Японии (с учетом стоявшего в феврале на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1,572 тыс. (36), Норвегии — 1,423 тыс. (три), Швеции — 1,279 тыс. (три), Бельгии — 1,243 тыс. (10), Дании — 1,057 (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", — сказал он на пресс-конференции в Женеве.

В минувшую среду Гебрейесус заявил журналистам, что "к худшему" должен готовиться Африканский континент.

"Африка должна проснуться. В других странах мы видели, как вирус на самом деле ускоряется после определенного переломного момента" — предупредил он.

Эксперты неоднократно предупреждали об опасностях для Африки, учитывая слабую инфраструктуру здравоохранения, нищету, конфликты, плохую санитарию и высокую плотность населения.